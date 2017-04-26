南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元

路透香港4月26日 - 中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周三宣布，将向空中客车(AIR.PA)订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。

南航的声明称，一架空客A350-900飞机之目录价格约2.989亿美元，而空客一般会给予大幅价格优惠，低于其目录价格。

南航表示，购买飞机保持及提升公司之运力，提高运行效率及提升其竞争力。不考虑公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，空客飞机将增加集团可用吨公里数（与去年12月月末之可用吨公里数比较）12.1%。