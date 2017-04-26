南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透香港4月26日 - 中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周三宣布，将向空中客车(AIR.PA)订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
南航的声明称，一架空客A350-900飞机之目录价格约2.989亿美元，而空客一般会给予大幅价格优惠，低于其目录价格。
公司将以美元现金支付代价，空客将在2019-22年间，首两年每年分别交付六架飞机，其后两年每年分别交付四架。南航将按交付时间表支付购买价。
南航表示，购买飞机保持及提升公司之运力，提高运行效率及提升其竞争力。不考虑公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，空客飞机将增加集团可用吨公里数（与去年12月月末之可用吨公里数比较）12.1%。
南航H股今天小幅收低0.19%，报5.29港元，其A股则跌2.92%，报7.66元人民币。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
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