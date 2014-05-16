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中国财经 | 2014年 5月 16日 星期五 18:07 BJT

南方航空称将购买80架空客飞机

路透香港5月16日 -中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周五宣布，拟向空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)购买30架A320系列飞机及50架A320NEO系列飞机，可提升公司运力约12.1%。

南航刊登于上交所的声明称，A320系列飞机的公开市场平均报价介乎8,580万至1.101亿美元之间；而每架A320NEO系列飞机的目录价则在9,440万至1.205亿美元之间，将于2016-2020年期间交付。在实际交易中，空客将给予一定优惠，因此购买飞机的实际代价将会较低。

南航表示，将以美元分期支付购买飞机的代价，并以自有资金及商业银行贷款融资应付。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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