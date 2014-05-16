南方航空称将购买80架空客飞机

南航刊登于上交所的声明称，A320系列飞机的公开市场平均报价介乎8,580万至1.101亿美元之间；而每架A320NEO系列飞机的目录价则在9,440万至1.205亿美元之间，将于2016-2020年期间交付。在实际交易中，空客将给予一定优惠，因此购买飞机的实际代价将会较低。