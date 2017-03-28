南方航空拟向美国航空发行总值15.5亿港元H股 开盘涨逾2%（更新版）

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路透香港3月28日 - 中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周二称，拟向美国航空（American Airlines）(AAL.O)发行总值约15.5亿港元H股，相当于经扩大后总股本约2.68%；该股开盘涨逾2%。

据公告，南方航空拟向美国航空发行约2.7亿股H股，发行价每股5.74港元，较周一收市价5.49港元有4.6%溢价，并设有三年禁售期。

南方航空表示，认购事项以及与美国航空之间的策略合作将有助于公司优化其资本结构、提升其资产净值满足资本需求。本次发行所得款项净额用于补充一般营运资金。

公司并称，“由于仍需要时间实施此次合作且产生预计效益也需要时间，因此本年度的业绩将不会受到重大影响，但有关合作预期将为本公司的长期增长提供持续动力。”

此外，双方可能寻求在代码共享、联运协议、人员/经验交流、销售、旅客忠诚度计画、机场设施共用等领域加深合作。

南方航空H股开盘涨2.37%，报5.62港元。

南方航空于去年末经营702架客货运输飞机，机队规模亚洲第一。美国航空，每天有2,000多个航班飞至全球224个目的地，并通过与天合联盟成员合作，航线网络通达全球1,062个目的地。

美国航空提供平均每日往返50多个国家近350个目的地的近6,700个航班，并为寰宇一家联盟创始成员之一。（完）

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