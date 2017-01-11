南方航空称南航集团今年将推动混改 但尚未制定具体方案

路透上海1月11日 - 针对南航集团混合所有制改革的有关媒体报导，中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周三公告称，控股股东南航集团一直在积极探索混合所有制改革，在2017年初工作会上进一步提出推动混改；但目前并未制定具体方案，有关混改仅限于南航集团层面，未涉及上市公司。

据国内媒体近日报导，2017年南方航空集团公司将重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式，推动混合所有制改革。

受上述报导影响，南方航空A股昨日午后一度触及涨停，收盘大涨7.38%，包括中国国航(601111.SS)、吉祥航空(603885.SS)和海南航空(600221.SS)等在内的整个民航板块亦均出现快速拉升。

证券时报网报导指出，新年伊始，石油、铁路和军工行业接连传来试水混合所有制改革消息，分析人士认为，根据中国此前公布的混改重点领域，航空业有望下一个接过混改接力棒。“推动混改”、“引入互联网”这两个关键词无疑对市场炒作起了提振作用，并且打开了整个民航业改革的想象空间。（完）

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