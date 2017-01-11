南方航空称南航集团今年将推动混改 但尚未制定具体方案

中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透上海1月11日 - 针对南航集团混合所有制改革的有关媒体报导，中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周三公告称，控股股东南航集团一直在积极探索混合所有制改革，在2017年初工作会上进一步提出推动混改；但目前并未制定具体方案，有关混改仅限于南航集团层面，未涉及上市公司。
据国内媒体近日报导，2017年南方航空集团公司将重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式，推动混合所有制改革。
受上述报导影响，南方航空A股昨日午后一度触及涨停，收盘大涨7.38%，包括中国国航(601111.SS)、吉祥航空(603885.SS)和海南航空(600221.SS)等在内的整个民航板块亦均出现快速拉升。
证券时报网报导指出，新年伊始，石油、铁路和军工行业接连传来试水混合所有制改革消息，分析人士认为，根据中国此前公布的混改重点领域，航空业有望下一个接过混改接力棒。“推动混改”、“引入互联网”这两个关键词无疑对市场炒作起了提振作用，并且打开了整个民航业改革的想象空间。（完）
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(发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。