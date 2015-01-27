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寰宇花絮 | 2015年 1月 27日 星期二 15:25 BJT

韩国幼儿园虐童事件引发监控摄像头销量飙升

路透首尔1月26日 - 韩国一家幼儿园本月稍早发生员工将幼童击倒的事件后，公众呼吁对学校和幼儿机构实施更密切监控，由此引发了监控摄像头销量暴涨。

随着更多幼儿园虐童视频资料的出现，一些家长将孩子留在家中，愤怒地要求采取措施保护儿童，包括安装更多摄像头以及更严格地对员工进行筛选。

警方于1月15日拘留了上述幼儿园的涉事员工。检方尚未对其提出指控。

教育部上周称，到明年，计划要求90%幼儿园安装监控摄像头。国会拟定了一项法案，要求所有幼儿园安装摄像头，预计3月将正式通过。

当地一家大型在线购物企业Auction称，1月9-22日监控摄像头销量同比猛增40%。另一家电商G-Market表示，过去一个月监控摄像头销量增长了37%。这些网站没有提供具体的销售数据。

Auction指出，幼儿园虐童事件、幼儿园采购需求、医院和其他公共设施增加摄像头用量都促进了销量的上升。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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