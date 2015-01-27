韩国幼儿园虐童事件引发监控摄像头销量飙升

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月26日 - 韩国一家幼儿园本月稍早发生员工将幼童击倒的事件后，公众呼吁对学校和幼儿机构实施更密切监控，由此引发了监控摄像头销量暴涨。
随着更多幼儿园虐童视频资料的出现，一些家长将孩子留在家中，愤怒地要求采取措施保护儿童，包括安装更多摄像头以及更严格地对员工进行筛选。
警方于1月15日拘留了上述幼儿园的涉事员工。检方尚未对其提出指控。
教育部上周称，到明年，计划要求90%幼儿园安装监控摄像头。国会拟定了一项法案，要求所有幼儿园安装摄像头，预计3月将正式通过。
当地一家大型在线购物企业Auction称，1月9-22日监控摄像头销量同比猛增40%。另一家电商G-Market表示，过去一个月监控摄像头销量增长了37%。这些网站没有提供具体的销售数据。
Auction指出，幼儿园虐童事件、幼儿园采购需求、医院和其他公共设施增加摄像头用量都促进了销量的上升。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5