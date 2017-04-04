版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 4日 星期二 10:33 BJT

韩国现代和起亚汽车在中国减产 因中韩外交关系紧张--消息

路透首尔4月4日 - 消息人士对路透称，韩国现代汽车 (005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。

两名消息人士称，起亚汽车削减在中国工厂的生产班次。其中一位表示，现代自3月中旬起在北京的三个工厂也已减少班次。

现代稍早称，在3月24日至4月4日期间暂停河北工厂的生产。

两家汽车厂未予置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐