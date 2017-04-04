韩国现代和起亚汽车在中国减产 因中韩外交关系紧张--消息

沪综指缩量先抑后扬微收升 穆迪调降中国评级冲击市场
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。
路透首尔4月4日 - 消息人士对路透称，韩国现代汽车 (005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。
两名消息人士称，起亚汽车削减在中国工厂的生产班次。其中一位表示，现代自3月中旬起在北京的三个工厂也已减少班次。
现代稍早称，在3月24日至4月4日期间暂停河北工厂的生产。
两家汽车厂未予置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。