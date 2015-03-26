版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 17:17 BJT

标题新闻：韩国反垄断机构将处罚包括电装等日本和本国的五家汽车零件供应商，因操纵价格

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐