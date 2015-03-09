宝马司空见惯 宾利玛莎拉蒂成韩国年轻富豪新宠

路透首尔3月9日 （记者 Hyunjoo Jin） - 奢华炫丽的玛莎拉蒂和宾利，正迅速成为韩国富有年轻一代的新宠。德国豪车品牌如今黯然失色，变得如此寻常不过，以至于首尔江南区的上流社区将宝马5系轿车戏称为“现代索纳塔”。

韩国人日渐接受炫耀性消费，推动这些六位数售价的豪车销售增长。越来越多年轻富有的韩国人对父辈的节俭之道嗤之以鼻。

“过去我们的父辈大量储蓄，而现今的年轻人却喜欢购买用以享乐的玩意，”餐厅老板Song Ji-hoon说道，他去年出售了自己的奔驰CLS，入手了玛莎拉蒂Ghibli。

“满大街跑的都是德国车。我的车可不是大家常常看得到的那种，”34岁的Song告诉路透。

去年，大众宾利在首尔的经销商是宾利飞驰系列的全球销售冠军。宾利飞驰系列起步价略低于25万美元。这家位于江南区的经销商，总销售额全球排行第二，仅次于迪拜的一家经销商。

韩国也是菲亚特克莱斯勒旗下玛莎拉蒂的第七大市场。玛莎拉蒂去年推出起步价约9万美元的Ghibli跑车以来，销量增加了五倍至创纪录的723辆。

“韩国消费者现在想要的是炫耀自己，”英国豪车品牌阿斯顿马丁和迈凯伦的联合经销商首席运营官Kevin Kang说道，这家联合经销商将于今年上半年在江南区开业。“韩国社会仍对富人心存反感，但同时人们也渴望变得富有，”他说。

尽管韩国是世界第11大汽车市场，但据豪车企业称，在奥迪A8和梅赛德斯奔驰S级等高端车市场中，韩国却排名前四。

韩国汽车进口商和经销商协会称，2014年售价超1亿韩元（91,100美元）的进口车销量较上年增长了三分之一，至14,975辆。这个数字未包括玛莎拉蒂、兰博基尼和法拉利，这些公司不是该协会会员。

售价在1.5亿韩元（136,339美元）及以上的外国豪车品牌销量去年几近翻倍，因更多富有的韩国人寻求以“超奢华”豪车炫耀自身地位。Psy在其2012神曲“江南Style”里，对这种趋势是又讽又赞。

根据KB Research调查，2013年资产超10亿韩元的韩国人数量较五年前翻倍，达到16.7万人左右。财富不断增加，加之年轻人意欲在一个墨守成规的社会中展现自我，都在为豪车品牌制造商助势。

韩国人结婚年龄也日渐推后，住房也常常依赖父母，许多年轻韩国人因此有足够的钱来购买奢华炫酷的玩意。

“消费者越来越年轻，越来越不惧与众不同的标签，”江南区玛莎拉蒂经销商的销售经理Kim Eui-young说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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