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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 9日 星期一 17:20 BJT

宝马司空见惯 宾利玛莎拉蒂成韩国年轻富豪新宠

奢华炫丽的玛莎拉蒂和宾利，正迅速成为韩国富有年轻一代的新宠。德国豪车品牌如今黯然失色，变得如此寻常不过，以至于首尔江南区的上流社区将宝马5系轿车戏称为“现代索纳塔”。路透
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