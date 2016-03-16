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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 11:20 BJT

韩国金融：国际清算银行被发现周一和周二买入韩国公债--消息

路透首尔3月16日 - 两名消息人士周三告诉路透，国际清算银行(BIS)周一和周二被发现买入韩国公债。

“我们认为BIS过去两天购买了大约6,000亿韩元(5.0382亿美元)韩债，”其中一名消息人士称。

另外一名消息人士告诉路透，像BIS这样的国际机构目前寻求购买稳定的资产。消息人士确认BIS购买了韩债，但未提供数额。

两位消息人士表示，这不是BIS首次被发现购买韩债。他们也无法确认本周之前BIS持有多少韩债。

两周前，澳洲央行表示，该行5%的净外汇储备投资于韩元。

BIS发言人表示，暂不对该问题置评。(完)

(编译 李春喜 审校 许娜)

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