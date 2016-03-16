韩国金融：国际清算银行被发现周一和周二买入韩国公债--消息

路透首尔3月16日 - 两名消息人士周三告诉路透，国际清算银行(BIS)周一和周二被发现买入韩国公债。

另外一名消息人士告诉路透，像BIS这样的国际机构目前寻求购买稳定的资产。消息人士确认BIS购买了韩债，但未提供数额。