韩国金融：国际清算银行被发现周一和周二买入韩国公债--消息

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透首尔3月16日 - 两名消息人士周三告诉路透，国际清算银行(BIS)周一和周二被发现买入韩国公债。
“我们认为BIS过去两天购买了大约6,000亿韩元(5.0382亿美元)韩债，”其中一名消息人士称。
另外一名消息人士告诉路透，像BIS这样的国际机构目前寻求购买稳定的资产。消息人士确认BIS购买了韩债，但未提供数额。
两位消息人士表示，这不是BIS首次被发现购买韩债。他们也无法确认本周之前BIS持有多少韩债。
两周前，澳洲央行表示，该行5%的净外汇储备投资于韩元。
BIS发言人表示，暂不对该问题置评。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。