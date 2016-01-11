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时事要闻 | 2016年 1月 11日 星期一 09:40 BJT

美国考虑下月在朝鲜半岛部署航母--韩联社

路透首尔1月10日 - 韩联社周日称，美国正在考虑下月在朝鲜半岛部署一艘航空母舰。

被问及韩联社的报导时，驻韩美军表示不知悉此事。

美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，美方称这是对朝鲜核试验的回应。

韩联社称，可能会有一艘航母参加美韩海上联合军演，以向朝鲜领导人金正恩发出警告讯息。朝鲜领导人金正恩称朝鲜进行氢弹试验是针对美国核战威胁的自卫性措施。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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