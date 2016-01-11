美国考虑下月在朝鲜半岛部署航母--韩联社

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔1月10日 - 韩联社周日称，美国正在考虑下月在朝鲜半岛部署一艘航空母舰。
被问及韩联社的报导时，驻韩美军表示不知悉此事。
美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，美方称这是对朝鲜核试验的回应。
韩联社称，可能会有一艘航母参加美韩海上联合军演，以向朝鲜领导人金正恩发出警告讯息。朝鲜领导人金正恩称朝鲜进行氢弹试验是针对美国核战威胁的自卫性措施。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)