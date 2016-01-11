美国考虑下月在朝鲜半岛部署航母--韩联社

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月10日 - 韩联社周日称，美国正在考虑下月在朝鲜半岛部署一艘航空母舰。
被问及韩联社的报导时，驻韩美军表示不知悉此事。
美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，美方称这是对朝鲜核试验的回应。
韩联社称，可能会有一艘航母参加美韩海上联合军演，以向朝鲜领导人金正恩发出警告讯息。朝鲜领导人金正恩称朝鲜进行氢弹试验是针对美国核战威胁的自卫性措施。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。