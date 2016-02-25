中国反腐波及亚洲博彩业 但韩国江原大世界业绩令人瞩目

路透韩国旌善郡2月25日 - 亚洲业绩最好的赌场不在澳门的金光大道，不在新加坡的海滨，甚至也不在马尼拉湾的海岸，而是藏身于一条蜿蜒的山路尽头，距首尔以东三小时车程。

中国打击腐败和炫耀性消费损及该地区的赌场，但江原大世界娱乐场(Kangwon Land Co Ltd) 利用对国内客户的垄断经营权谋利，不同于其竞争对手依赖中国赌场中介与出手阔绰的VIP赌客。

江原大世界是亚洲去年表现最佳的博彩股，上涨了21%，目前市值72亿美元，仅次于该地区的金沙中国 和银河娱乐 。

“来这的小赌客源源不断，江原大世界的业绩越来越好，”江原大世界外面的一家典当行的店主Kim Jung-suk表示。“这儿没有淡季。”

韩国有17家赌场，但只有江原大世界获准接待本土客户，这使江原大世界实现稳定增长，尽管其地处偏僻且少有一掷千金的VIP赌客。

江原大世界有200张赌桌和1,360台老虎机，密集分布在一片略小于两个足球场大的区域，其2015年营收为1.63万亿韩元(13.3亿美元)，几乎全部来自博彩，同比上升9%，约占韩国博彩业营收的一半。

相比之下，据路透对公司文件的分析，韩国仅对外国人开放的赌场运营商Paradise 和Grand Korea Leisure(GKL) 的营收分别下滑9%和6.5%。

中国去年逮捕了13名引诱中国公民前往韩国赌博的韩国籍赌场经理人和多名中国籍代理人，之后对中国VIP赌客的营销暂停，Paradise和GKL的营收因而受到冲击。

据eBEST Investment & Securities，江原大世界几乎所有来客都是韩国人，其中99%都是非VIP客人。在Paradise的三家赌场里，中国的VIP赌客去年占了55%的下注额。

对于以中国赌客为目标的赌场来说，竞争势必要加剧。

美国凯撒娱乐 和力宝有限公司 组成的一家财团，以及Paradise和日本世嘉飒美控股(Sega Sammy Holdings Inc) 的一家合资企业，各自正在首尔以西的仁川建设一家赌场度假地，并将于2月27日选出运营商。

拉斯维加斯金沙集团 去年称，公司考虑在釜山市投资多达5万亿韩元建设一家综合度假村，前提是当地人被允许进入该赌场。

但按照一项政治让步协议，国有的江原大世界对国内赌客的垄断经营权将持续至2025年。分析师和业内人士预计韩国不会很快改变政策。(完)