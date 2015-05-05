韩国赌场免费送电饭煲和iPad 极力吸引中国游客

路透首尔/香港5月5日 （记者 Joyce Lee/Farah Master） - 首尔仅向外国人开放的赌场内，越来越多讲普通话的声音，因赌场运营者瞄准新一代“下小赌注”的主顾--中国游客。

韩国的赌场运营者正在出招吸引中国游客，中国游客只要前往赌场，就有可能获得免费的电饭煲和苹果APPLO>iPad。随着赴韩中国游客数量创下新高，韩国赌场押注中国游客能够带来更多收入，与此同时也仍然与各个亚洲博彩中心一较高低，争夺所谓的“鲸鱼级”赌客。

在首尔的Paradise Walkerhill等地，韩国最大的博彩公司Paradise(034230.KQ)正在瞄准陈杰一（音）这样的游客。27岁的陈杰一来自北京，正和朋友们一起随团在韩国游玩。有钱的赌客当然受到欢迎，但韩国的赌场称，他们并非只与赌场中介合作推出优惠活动，以吸引VIP主顾。

陈杰一在看过Paradise Walkerhill赌场后称，这比澳门的赌场小多了，服务很不错，但对购物更期待。

赴韩中国游客数量去年飙涨了50%至创纪录的600万，预计仍将继续增长。韩国的商品像化妆品等很受欢迎，赴韩购物是游客的主要项目。赌场为旅行团推出了各种服务，譬如免税购物和带表演的晚餐等，以抢食中国游客消费这块大蛋糕。中国游客2014年在韩国的消费达100亿美元。

Paradise称，去年第四季度在其五家赌场玩百家乐等游戏的中国游客数量大增了51%，但博彩收入仅增加了3.7%，意味着新的客流中大多都是随便玩玩的小注赌客。

韩国国有企业Grand Korea Leisure（GKL）(114090.KS)正向Paradise看齐，今年也在增加接待能力，期冀从数量创纪录的中国游客身上分羹。两家公司称，GKL在首尔南部的赌场以及Paradise今年拟将赌场面积分别增加13%和15%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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