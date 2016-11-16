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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 23:16 BJT

标题新闻：韩国与中美洲六国达成自由贸易协定，将取消汽车钢铁纺织品等逾95%韩国出口商品关税

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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