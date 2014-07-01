习近平本周访韩 朝核问题将是重要议题

路透首尔7月1日(记者 Jack Kim) - 中国国家主席习近平本周将访问韩国，两国领导人届时料呼吁朝鲜停止核武器项目，但中国将确保不会被视为支持哪一方。

习近平此行将与韩国总统朴槿惠举行第五次会谈。朝鲜定将密切关注此次访问。

韩国官员表示，朝鲜核项目及其准备进行第四次核试验的计划将成为会议主要议程。

韩国外长尹炳世（Yun Byung-Se）周一对国会表示：“两国领导人和两国政府肯定会承诺，朝鲜拥有核武器是不能被容忍的。”

“预计（两国领导人）将用大量时间深入讨论朝鲜核问题及朝鲜半岛问题，我们认为这种氛围将会在联合文件恰当反映。”

中国外交部副部长刘振民周二表示，朝核问题将是习近平与朴槿惠会谈的一项重要议题。

他表示，推动朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛的和平与稳定，通过和平方式解决朝鲜半岛问题多年来一直是中国的目标。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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