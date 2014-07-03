习近平访问韩国 寻求加强中韩关系

路透首尔7月3日（记者 Jack Kim） - 中国国家主席习近平周四抵达首尔，开始对韩国进行国事访问。中方希望通过此次访问加强中韩商贸和外交关系，韩方预计会推动中方向朝鲜加大施压力度，以便让朝鲜停止核武器计划。

在访问期间，习近平将同韩国总统朴槿惠会晤，为两人自去年就任各自国家领导人以来的第五次峰会。

习近平在韩国的访问活动将受到朝鲜的密切关注。过去一周，朝鲜进行了三次试射短程导弹和火箭的活动，周四还威胁称会继续进行此类活动。

习近平将寻求加强中韩经济关系，表达与韩国达成自贸协议的承诺。一个由中国商界领袖组成的代表团随同习近平出访。

习近平周四在韩国主流媒体撰文称，中韩两国毗邻而居，决定了中韩既共享周边和平稳定带来的发展机遇，又共同面对安全环境复杂的挑战。

韩国总统府青瓦台称，预计朴槿惠同习近平会签署超过10份的联合文件，以承诺深化两国在建立韩元与人民币直接交易市场、推动达成自贸协议等方面的合作。

青瓦台还称，预计朴槿惠同习近平还会讨论涉及让朝鲜停止核武器项目、在朝鲜半岛建立永久和平政权的举措。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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