韩国海警盘查渔船 一名中国船员死亡

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月10日 - 韩国海岸警卫队称，周五在采取行动扣押一艘在韩国西海岸附近非法作业的渔船时，一名中国渔民死亡。
韩国海警在黄海盘查这艘中国渔船时发射了八发子弹。尽管海警方面表示当时未发现这名船员身受枪伤、也未见流血，但是一名院方官员称该男子似乎死于右肺中弹。
韩国海警称，将进行尸检以确定死因。
这起事件可能影响中韩两国关系，但是不太可能影响双方加强经济关系的努力。
韩国经常出动海警将中国渔船逐出韩国西部海域，冲突也时有发生。
“今天的问题看似比通常情况更加严重，”一名海警官员在电话里告诉路透。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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