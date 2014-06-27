习近平下周访韩 朝鲜核问题料是重要议题

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月27日 - 中韩周五宣布，中国国家主席习近平将于下周访问韩国，朝鲜核问题料是峰会会谈的重要议题。
这将是习近平以国家主席身份首次访问韩国，与韩国总统朴槿惠的第五次峰会。韩国总统府青瓦台表示，两国领导人将讨论地区安全与合作，朝鲜将是重要议题。
中国外交部发言人秦刚表示，中韩两国是重要合作伙伴，在各领域合作取得令人瞩目的成果。
“中韩有着广泛共同利益，”他在例行新闻发布会上表示，但没有透露习近平日程安排的具体细节。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------