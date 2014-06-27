习近平下周访韩 朝鲜核问题料是重要议题

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月27日 - 中韩周五宣布，中国国家主席习近平将于下周访问韩国，朝鲜核问题料是峰会会谈的重要议题。

这将是习近平以国家主席身份首次访问韩国，与韩国总统朴槿惠的第五次峰会。韩国总统府青瓦台表示，两国领导人将讨论地区安全与合作，朝鲜将是重要议题。

中国外交部发言人秦刚表示，中韩两国是重要合作伙伴，在各领域合作取得令人瞩目的成果。

“中韩有着广泛共同利益，”他在例行新闻发布会上表示，但没有透露习近平日程安排的具体细节。（完）