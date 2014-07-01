习近平本周访韩，朝核问题将是重要议题

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月1日(记者 Jack Kim) - 中国国家主席习近平本周将访问韩国，两国领导人届时料呼吁朝鲜停止核武器项目，但中国将确保不会被视为支持哪一方。
习近平此行将与韩国总统朴槿惠举行第五次会谈。朝鲜定将密切关注此次访问。
韩国官员表示，朝鲜核项目及其准备进行第四次核试验的计划将成为会议主要议程。
韩国外长尹炳世（Yun Byung-Se）周一对国会表示：“两国领导人和两国政府肯定会承诺，朝鲜拥有核武器是不能被容忍的。”
“预计（两国领导人）将用大量时间深入讨论朝鲜核问题及朝鲜半岛问题，我们认为这种氛围将会在联合文件恰当反映。”
中国外交部副部长刘振民周二表示，朝核问题将是习近平与朴槿惠会谈的一项重要议题。
他表示，推动朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛的和平与稳定，通过和平方式解决朝鲜半岛问题多年来一直是中国的目标。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。