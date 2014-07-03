习近平访问韩国 寻求加强中韩关系

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月3日 - 中国国家主席习近平周四抵达首尔，开始对韩国进行国事访问。中方希望通过此次访问加强中韩商贸和外交关系，韩方预计会推动中方向朝鲜加大施压力度，以便让朝鲜停止核武器计划。
在访问期间，习近平将同韩国总统朴槿惠会晤，为两人自去年就任各自国家领导人以来的第五次峰会。
习近平在韩国的访问活动将受到朝鲜的密切关注。过去一周，朝鲜进行了三次试射短程导弹和火箭的活动，周四还威胁称会继续进行此类活动。
习近平将寻求加强中韩经济关系，表达与韩国达成自贸协议的承诺。一个由中国商界领袖组成的代表团随同习近平出访。
习近平周四在韩国主流媒体撰文称，中韩两国毗邻而居，决定了中韩既共享周边和平稳定带来的发展机遇，又共同面对安全环境复杂的挑战。
韩国总统府青瓦台称，预计朴槿惠同习近平会签署超过10份的联合文件，以承诺深化两国在建立韩元与人民币直接交易市场、推动达成自贸协议等方面的合作。
青瓦台还称，预计朴槿惠同习近平还会讨论涉及让朝鲜停止核武器项目、在朝鲜半岛建立永久和平政权的举措。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。