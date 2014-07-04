中韩元首重申反对朝鲜半岛发展核武

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月3日 - 中国国家主席习近平同韩国总统朴槿惠周四重申，坚决反对朝鲜半岛发展核武，同时承诺努力在年底前完成自贸协定谈判。
习近平此次访问旨在加强两国的商贸和外交关系，同时也意在向韩国表明，中国将继续就朝鲜核项目对其施压。
两人在会谈后与记者短暂见面时称，他们坚决反对朝鲜半岛发展核武器。
习近平没有提到朝鲜。他和朴槿惠都没有接受记者提问。
“双方再次确认反对朝鲜半岛核武器开发的坚定立场，”中韩发表联合声明称。
声明还称，双方支持六方会谈团长以多种形式进行有意义的对话，为推动半岛无核化取得实质进展作出努力。
中韩在2012年启动自贸谈判，但在达成取消工业品和农产品关税协议方面面临障碍。
“双方积极评价中韩为达成一个高水平和全面自贸协定所取得的进展，并承诺进一步努力在年底前完成谈判。”
两国领导人还就提振人民币在境外的使用、对中国资本市场的投资等一系列措施达成一致。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
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