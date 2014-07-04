习近平称中韩在历史问题上有相似遭遇和共同关切

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透首尔7月4日 - 中国国家主席习近平周五在会见韩国国会议长郑义和时表示，中韩在历史问题上有着相似历史遭遇和共同关切。
习近平称：“中韩在历史问题上有着相似历史遭遇和共同关切。”他还表示，中国全国人大和韩国国会在寻求日本就历史问题作出真诚道歉上进行了有效的工作。
明年是世界反法西斯战争胜利70周年，也是中国人民抗日战争胜利和朝鲜半岛光复70周年。习近平还表示，“中韩可以本着前事不忘、后事之师的精神，共同加以纪念。”
中国媒体报导称，习近平在与韩国总统朴槿惠会晤时作出上述提议。
朴槿惠办公室无法立即对上述报导予以证实。
日本称，这种讨论没有益处。
日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)在新闻发布会上表示：“欲空拿历史做文章，并使其成为一个国际问题，完全无助于该地区的和平与合作。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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