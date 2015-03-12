中日韩外长将在本月开会商讨三边峰会等事宜

路透首尔3月12日 - 韩国、日本及中国外长准备在本月举行会议，旨在解决日本过去战争问题引发的紧张局面，同时商讨三边峰会事宜。

日本媒体报导称，中日韩外长可能于3月21-22日在首尔举行会议。韩国称，计划在本月举行一次外长会议，但未确认会议日期。

“如果很快就举行三边外长会议，那无疑会为我们提供重建建立信任和共同繁荣基础的机会，”韩国外交部次官补李京秀（Lee Kyung-so）说。

李京秀周三在首尔主持召开了三国外交部官员参加的会议。他称，他们的目标是“为成功召开外长会议做筹备工作，并且可能会在此基础上为下一步的三边合作铺路”。

中日韩上次的三边峰会是2012年5月在北京举行的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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