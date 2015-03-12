中日韩外长将在本月开会商讨三边峰会等事宜

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月12日 - 韩国、日本及中国外长准备在本月举行会议，旨在解决日本过去战争问题引发的紧张局面，同时商讨三边峰会事宜。
日本媒体报道称，中日韩外长可能于3月21-22日在首尔举行会议。韩国称，计划在本月举行一次外长会议，但未确认会议日期。
“如果很快就举行三边外长会议，那无疑会为我们提供重建建立信任和共同繁荣基础的机会，”韩国外交部次官补李京秀（Lee Kyung-so）说。
李京秀周三在首尔主持召开了三国外交部官员参加的会议。他称，他们的目标是“为成功召开外长会议做筹备工作，并且可能会在此基础上为下一步的三边合作铺路”。
中日韩上次的三边峰会是2012年5月在北京举行的。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率