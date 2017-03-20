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时事要闻 | 2017年 3月 20日 星期一 10:50 BJT

韩国向WTO投诉中国对其部署萨德反导系统进行报复

路透首尔3月20日 - 韩国产业通商资源部长官周亨焕周一表示，韩国政府已向世界贸易组织(WTO)投诉中国对其部署萨德反导系统进行报复。

周亨焕在国会谈及中国对韩国部署萨德反导系统的反应时表示，“我们已通知WTO，中国可能违反了某些贸易协定。”

周亨焕称，向WTO的投诉是在上周递交的。(完)

(翻译 张荻; 审校 李春喜)

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