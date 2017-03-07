焦点：韩国称将积极考虑将中国报复韩企做法申诉至WTO

路透首尔3月7日 - 韩国执政党周二表示，将就其认为的中国因韩国部署萨德系统而采取的贸易报复措施向世界贸易组织(WTO)提起申诉。

去年7月韩国决定部署萨德反导系统(THAAD)以应对朝鲜的导弹威胁，不过中国反对部署萨德，称该系统雷达侦测范围可覆盖其领土。

自此后韩国在华企业便传出遭遇网络攻击、店面关闭和被罚款的事件，与此同时中国官方媒体呼吁对韩国产品和服务进行抵制。

“我们将积极考虑中国的行动是否违反了韩中自由贸易协议，并加紧努力尽量减少对韩国各产业的损害，”自由韩国党政策委员会主席Lee Hyun-jae在与高级政府官员会晤后表示。

周二在被问及该事宜时，中国外交部发言人耿爽重申了中国的立场，中国始终依法保护外国企业在华的合法利益，但前提是有关企业在华经营必须依法合规。

据韩国联合通讯社周二报道，中国未批准本月济州航空(Jeju Air)(089590.KS)等航空公司增加两国间包机航班的申请，成为涉嫌歧视的最新例证。

此前的1-2月也有类似拒批行为。而且并未提供任何一次拒批的原因。

路透联系到济州航空一位发言人，证实3月申请遭拒。耿爽在新闻发布会上称他并未注意到包机问题。

包机申请遭拒将是韩国旅游公司几天来遭受的第二次打击，上周中国政府要求国内旅行社暂停销售韩国游产品。

Lee Hyun-jae周二表示，韩国政府已同意为因这项命令而处境艰困的旅游公司提供500亿韩元(4,330万美元)的“特别贷款”。

韩国乐天集团表示，其在中国的多家零售店在被监管当局检查后关门。一名乐天玛特(Lotte Mart)发言人周二称，被关闭的店面已有39家，而且有一家店面收到罚单。(完)