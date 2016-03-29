中企游客在仁川举行盛大的炸鸡啤酒主题餐会

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透韩国仁川3月28日 - 中国一家化妆品公司组织员工到韩国旅游，受韩剧《来自星星的你》剧情吸引，该公司大约4,500人周一举行了一场炸鸡啤酒盛会。
根据仁川官员所述，这些来自广州傲澜国际美容集团的员工在室外摆了大约750桌。
该公司奖励员工赴韩国旅游，他们周六开始分乘158个架次的航班飞赴韩国，进行韩国七日游。
今年头两个月，中国赴韩游客增长了17%，达到107万人次。韩国预计今年全年入境中国游客将达到800万人次，部分受韩国输出的电视剧、电影和流行音乐等的韩国文化吸引。
韩剧《来自星星的你》于2013年和2014年播出，也让韩国炸鸡和啤酒组合在中国变得流行起来。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。