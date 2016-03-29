中企游客在仁川举行盛大的炸鸡啤酒主题餐会

路透韩国仁川3月28日 - 中国一家化妆品公司组织员工到韩国旅游，受韩剧《来自星星的你》剧情吸引，该公司大约4,500人周一举行了一场炸鸡啤酒盛会。

根据仁川官员所述，这些来自广州傲澜国际美容集团的员工在室外摆了大约750桌。

该公司奖励员工赴韩国旅游，他们周六开始分乘158个架次的航班飞赴韩国，进行韩国七日游。

今年头两个月，中国赴韩游客增长了17%，达到107万人次。韩国预计今年全年入境中国游客将达到800万人次，部分受韩国输出的电视剧、电影和流行音乐等的韩国文化吸引。

韩剧《来自星星的你》于2013年和2014年播出，也让韩国炸鸡和啤酒组合在中国变得流行起来。（完）