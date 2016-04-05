特写：韩国咖啡业繁荣接近顶点 竞争日益加剧

路透首尔4月5日 （记者 Joyce Lee/Hooyeon Kim） - 当下韩国的咖啡业可谓热浪滚滚。

首尔南部的繁华零售与商业街区中，几乎每两栋建筑就有一家咖啡店--这是咖啡业繁荣的迹象，这种繁荣为星巴克(SBUX.O)和韩国本土的咖啡连锁店带来了令人炫目的增长业绩。

但随着7-11等便利店开始提供1,000韩元（87美分）一杯的咖啡，市场竞争更趋加剧，较小的业者感受到压力。

“我们宣布进入紧急状态，并八次召集全体员工商讨策略，”Ediya首席执行官Moon Chang-ki近期对记者表示。Ediya是一家提供中等价位咖啡的连锁店，也是韩国以门店数量计最大的咖啡店运营商，拥有约1,800家门店。“如果我们以那个价格销售，我们的门店拥有者赚不到任何利润。”

Ediya称，为了应对竞争，公司转而专注于提升咖啡的品质，去年实际还进行了提价。其他的咖啡连锁店通过减少门店数量和裁员或者海外扩张，以应对日益激烈的竞争。

据Korea Contents Media统计的数据，韩国的连锁和独立咖啡店的数量从2011年的1.24万家增加了两倍多至2015年的约4.96万家，增速远快于咖啡总消费。

据首尔的城市数据以及研究服务提供商FindTheHome和FindTheCompany，首尔有逾1.7万家咖啡店，相当于每一万人约有17家，人均比例高于星巴克的家乡西雅图，以及旧金山。西雅图和旧金山每一万人分别有15和14.7家咖啡店。

据国际咖啡组织，韩国人均咖啡消费自1990年以来几乎增加了两倍至2.3千克--仍约为美国人均4.5千克消费量的一半。

但分析师称，韩国咖啡连锁店的营收增长从2008年至2012年间的年均逾20%，下滑至2014年的约8%。据首尔的城市数据，首尔新开的咖啡店有所增加，但关店的情况也在增加。

韩国乐天百货旗下的连锁便利店7-11去年推出约一美元的滴流咖啡之后，其现煮咖啡销售在2015年跃增了88%。这个价格几乎是星巴克咖啡平均价格的五分之一。

麦当劳(MCD.N)告诉路透，其门店去年初将咖啡价格从2,100韩元降至1,500韩元后，销售额增加了近两倍。

相比之下，约有225家门店的本土咖啡连锁品牌Cafe Droptop 2015年底裁减了约20%员工。公司文件显示，另一家约有100家门店的连锁品牌Coffine Gurunaru，2013和2014年录得25亿韩元（220万美元）经营亏损总额，而那之前两年Coffine Gurunaru均录得盈利。

“甚至炸鸡餐厅和酒吧都在提供咖啡，浓缩咖啡机也在办公室得到推广，”咨询机构Korea Business Strategy Institute负责人Lee Kyung-hee说道。“咖啡行业正在打一场无边境的战争。”（完）