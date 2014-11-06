中国游客需求旺盛 推动韩国化妆品类股票大涨

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月6日（记者 Christine Kim） - 中国游客蜂拥而至，抢购时尚别致但价格亲民的韩国化妆品，已经带动该国化妆品公司的股价涨至超高水平。

今年，韩国最大的化妆品公司--爱茉莉化妆品集团（Amorepacific Corp） 的股价上涨一倍有余，一些规模较小公司的股价涨幅更大，其中Sansung Life & Science Co Ltd 的股价上涨六倍，Hankook Cosmetics 的股价上涨近三倍。

韩国化妆品在中国消费者心目中口碑越来越好，这部分归功于韩国流行音乐以及影视剧在中国越来越受欢迎。

去年12月至今年2月期间播出的韩剧《来自星星的你》在中国红极一时，而兰芝的产品则在该剧中闪耀出镜。兰芝是爱茉莉化妆品集团旗下的一个品牌。

“娱乐业肯定有帮助作用，因为当人们在电视上看到一些不错的东西时，就变得好奇并想自己试试，”韩国观光公社的Kim Sung-eun说。

与此同时，去年末韩国出台的保护游客以免遭“宰客”的法律，也让中国游客大受鼓舞，如今蜂拥而至的中国游客在韩国的免税店和化妆品店大量扫货，经常为亲朋好友代购。

韩国乐天免税店经营方称，在截止10月底的一年间，中国游客在该系列免税店的化妆品购买量大增90%，其中主要是购买韩国品牌。乐天免税店是韩国最大的免税连锁店。

拉高估值

旅游数据显示，今年到目前为止，韩国接待中国游客470万人次左右，超过2013年全年的430万人次，而2010年时该国接待的中国游客还不到200万人次。

“在中国人眼中，韩国人总是穿得很正式，妆容也很精致，他们也想这样，”Sansung化妆品公司执行长Daniel Park对路透称。

但分析师警告称，鉴于估值已被拉高，韩国化妆品类股的这波上涨势头很快就会见顶。

“股价已经这么高了，势必会在接下来的某个时候遇到阻力，而时间可能就在今年四季度，”首尔IBK Securities的分析师Ahn Ji-young说。

即便这样，有些公司还是渴望加入这波淘金热。

YG Entertainment 计划投资进军化妆品市场，韩国说唱歌手“鸟叔”朴载相即是该公司旗下的艺人；此外，Korea Castiron Pipe 寻求通过收购本国化妆品品牌茵葩兰（Enprani）来多元化发展。（完）