韩国股市：上扬，因总统文在寅拟在G20峰会上敦促中国缓解对韩企压力

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透首尔6月23日 - 韩国汽车和化妆品类股周五上涨，此前韩国总统向路透表示，将解决被认为是中国对韩企实施经济报复的问题。
韩国总统文在寅周四在接受路透采访时称，他希望能够在下个月的G20汉堡峰会上与中国国家主席习近平会面，并敦促中国采取措施，缓和对韩企的压力。
韩国决定部署美国反导弹系统以应对朝鲜(北韩)威胁的举措让中国不满。
中国通过抵制以及禁止令，比如不再批准旅游团赴韩旅游、关闭乐天集团旗下在华的多数乐天玛特超市等，来对韩国企业施压。
“路透的报导令人燃起希望，制裁可能会取消。但能否真的取消还有待观察，”Meritz Securities分析师Yang Ji-hye称。
“今天的上涨可能是暂时的，但提振了人气，”首尔Taurus Securities散户分析师Park Jin-sol称。
0122GMT，韩国Kolmar Holdings大涨4.1%，爱茉莉太平洋 和Hankook Cosmetic分别上扬2.1%和2.2%。韩国综合股价指数上涨0.2%。
现代汽车扬升1.9%，起亚汽车升1.3%。汽车销售也因中国对韩国反导系统的抗议而受到冲击。(完) (编译 孙国玉/王丽鑫；审校 李爽/戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。