韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）

路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。

朴槿惠被控告与密友崔顺实合谋，向大企业施压要求捐款给两家基金会，这两家基金会的建立宗旨是为了支持朴槿惠的政策计划。

朴槿惠与崔顺实皆否认指控。

“此案情节重大，嫌犯逼迫企业捐款，并利用身为总统的强大地位及职权，侵犯企业治理自由，展现出滥用权力行为，”检察官办公室声明称。

首尔中央地区法院表示，逮捕令听证会预定周四0130GMT举行。料将在周四晚间或周五早间作出决定。

若被裁定从大企业高管处收受贿赂，朴槿惠或将被判入狱10年以上；这些大企业高管中包括三星集团领导人李在镕，他否认了有关其行贿以谋取对三星集团的好处的相关指控；李在镕和崔顺实已被拘押，单独受审。

若法庭签发逮捕令，朴槿惠将成为韩国第三位在调查中被逮捕的前总统。

一旦朴槿惠被捕，检方将有至多20天时间继续进行调查，之后检方必须正式对朴槿惠提起诉讼并使其受审。(完)