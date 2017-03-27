韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
朴槿惠被控告与密友崔顺实合谋，向大企业施压要求捐款给两家基金会，这两家基金会的建立宗旨是为了支持朴槿惠的政策计划。
朴槿惠与崔顺实皆否认指控。
“此案情节重大，嫌犯逼迫企业捐款，并利用身为总统的强大地位及职权，侵犯企业治理自由，展现出滥用权力行为，”检察官办公室声明称。
首尔中央地区法院表示，逮捕令听证会预定周四0130GMT举行。料将在周四晚间或周五早间作出决定。
若被裁定从大企业高管处收受贿赂，朴槿惠或将被判入狱10年以上；这些大企业高管中包括三星集团领导人李在镕，他否认了有关其行贿以谋取对三星集团的好处的相关指控；李在镕和崔顺实已被拘押，单独受审。
若法庭签发逮捕令，朴槿惠将成为韩国第三位在调查中被逮捕的前总统。
一旦朴槿惠被捕，检方将有至多20天时间继续进行调查，之后检方必须正式对朴槿惠提起诉讼并使其受审。(完)
(编译 蔡美珍/王琛；审校 王颖/艾茂林)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)