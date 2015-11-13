与不幸分手永远不会太晚：韩国“夕阳式”离婚创下纪录

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月13日 （记者 Rebecca Jang/Jee Heun Kahng） - 韩国结婚20年以上的“黄昏散”离婚数量创下纪录，因离婚的社会污名逐渐淡化，以及法院判决让老年女性独自生活具备财政可行性。

对于54岁的Kim Nan-young来说，20年来深陷无爱的婚姻当中，离婚可算亡羊补牢。

“这么多年我忍受丈夫的家长制和专横作风，是因为孩子当时还小我不愿意离，”Kim说道。她有两个儿子，两年前和结婚25年的丈夫离了。

“现在我只需照顾自己，找工作更容易了。有许多女人可以谋生的工作，”Kim说道。离婚后她开了一家小洗衣店。

儿子们给了Kim作出离婚决定所需的财政和情感支持，但韩国的法院判决日渐支持更平均地分配夫妻共同财产也是一个助力。

韩国国家统计局本月称，韩国去年有多达33,140对结婚逾20年的夫妻离婚，占所有离婚数量的逾四分之一，相比过去10年激增了31%。

随着与离婚有关的社会污名逐渐消失，更多韩国女性选择在儿女成人之后放弃不幸福的婚姻。

“黄昏散”的大量增多，与总体离婚数量下降呈鲜明对比。韩国总体离婚数去年为115,510对，2003年最多时达166,617对。

韩国法院似乎日渐愿意在离婚判决中支持全职主妇，后者在离婚时可获得多达夫妻共有的一半财产，离异女性的财政保障因此得以改善。

一位女子选择与结婚50年的赌徒丈夫离婚，她说自己能够重新开始是因法院将夫妻共有财产的近一半判给了她，尽管她一直是家庭主妇。

“我70多岁了，”这位要求匿名的女子说道。“结婚这么长时间后离婚，说明你是真的绝望了。现在儿子和女儿跟我讲，说我应该寻找自己的生活。”(完)