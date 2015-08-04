朝韩非军事区发生爆炸 两名韩国士兵受伤--韩军方官员

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔8月4日 - 韩国军方官员称，朝韩非军事区周二发生爆炸，两名韩国士兵受伤。爆炸可能是由地雷引起的。
爆炸发生时，这两名士兵正在朝韩非军事区内执行例行的搜查任务。
一位要求匿名的军方官员称，爆炸可能是由地雷引起的，目前正在进行调查。
韩国军方官员称，两名士兵均是腿部受伤，伤势不危及生命。韩国国防部发言人Kim Min-seok对发生这样的事件表示遗憾。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。