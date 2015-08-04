版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 11:21 BJT

朝韩非军事区发生爆炸，两名韩国士兵受伤--韩军方官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月4日 - 韩国军方官员称，朝韩非军事区周二发生爆炸，两名韩国士兵受伤。爆炸可能是由地雷引起的。

爆炸发生时，这两名士兵正在朝韩非军事区内执行例行的搜查任务。

一位要求匿名的军方官员称，爆炸可能是由地雷引起的，目前正在进行调查。

韩国军方官员称，两名士兵均是腿部受伤，伤势不危及生命。韩国国防部发言人Kim Min-seok对发生这样的事件表示遗憾。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐