路透专访：韩国可能提前开放公债标售窗口以衡量需求--官员

路透首尔10月22日 - 韩国企划财政部国库局局长Lee Won-sik对路透称，韩国每周公债标售窗口可能在实际标售前几天提前开放，以便衡量需求，并在市场波动时更好的监控收益率(殖利率)情况。

Lee在采访中称，政府考虑设立“发行前交易”系统，作为该国债券市场现代化的举措之一。韩国债市规模在亚洲排名第三。

市场担心韩国对海外债券投资者可能失去吸引力，特别是在美国联邦储备理事会(美联储)或于明年升息之后。不过Lee对此忧虑给予淡化。

韩国自8月以来两次降息，利率累计下调50个基点至2.0%，但与发达国家接近于零的利率相比仍然较高。

“新兴国家中像韩国这样能吸引外国央行或主权财富基金的市场并不多见。我认为，投资者想找到基本面强劲，同时具有利率优势的国家并不容易，”Lee并表示，韩国经常帐大幅盈余也是优势。

目前韩国公债标售窗口只是在竞标者每周一投标时开放20分钟。

Lee称，韩国正在考虑采用与中国和美国类似的系统，在标售前三天提前开放投标窗口，以测试市场需求。但实际标售仍只持续20分钟。

Lee表示，这将有助于在出现波动或全球利率变化时收集市场信息。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)