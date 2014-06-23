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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:14 BJT

全球金融：南非央行首次购买韩国公债，购买额估计在5-10亿美元

路透首尔6月23日 - 韩国金融监管机构的一名官员周一表示，南非央行6月购买了逾5亿美元韩国公债，这尚属首次。

该官员拒绝提供购买的具体数额。据两位熟悉外资在债市投资的消息人士估计，购买额在5-10亿美元之间。

外国投资者持续增加韩国公债的持有量，5月连续第三个月增加，投资者希望在避险资产投资中获得较高的收益。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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