全球金融：南非央行首次购买韩国公债，购买额估计在5-10亿美元

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透首尔6月23日 - 韩国金融监管机构的一名官员周一表示，南非央行6月购买了逾5亿美元韩国公债，这尚属首次。
该官员拒绝提供购买的具体数额。据两位熟悉外资在债市投资的消息人士估计，购买额在5-10亿美元之间。
外国投资者持续增加韩国公债的持有量，5月连续第三个月增加，投资者希望在避险资产投资中获得较高的收益。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。