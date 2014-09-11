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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 11:45 BJT

更新版 1-韩国财政：计划将2015年预算支出增加5.7%--企划财政部长官

(新增细节)

路透首尔9月11日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国计划将2015年政府预算支出增加5.7%，高于今年的预算支出增幅，以提振经济增长。

崔炅焕在与执政党领袖的会议上表示，之前的政府长期财政政策计划是将2015年预算支出增加3.5%，但这可能不足以支持乏力的经济复苏。

“5.7%的增幅意味着与最初计划相比，预算支出额外增加8万亿(兆)韩元(约合77.3亿美元)，”执政党新世界党引述崔炅焕发表声明称，并补充称预算支出总共增加20万亿韩元。

今年的预算支出为355.8万亿韩元，较2013年提高2%。

韩国政府计划在9月18日的内阁会议上敲定明年预算草案的细节，并提交国会进行审批。

韩国第二季经济经季节调整后较前季成长0.5%，创一年多以来最低增速。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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