更新版 1-韩国财政：计划将2015年预算支出增加5.7%--企划财政部长官

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(新增细节)
路透首尔9月11日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国计划将2015年政府预算支出增加5.7%，高于今年的预算支出增幅，以提振经济增长。
崔炅焕在与执政党领袖的会议上表示，之前的政府长期财政政策计划是将2015年预算支出增加3.5%，但这可能不足以支持乏力的经济复苏。
“5.7%的增幅意味着与最初计划相比，预算支出额外增加8万亿(兆)韩元(约合77.3亿美元)，”执政党新世界党引述崔炅焕发表声明称，并补充称预算支出总共增加20万亿韩元。
今年的预算支出为355.8万亿韩元，较2013年提高2%。
韩国政府计划在9月18日的内阁会议上敲定明年预算草案的细节，并提交国会进行审批。
韩国第二季经济经季节调整后较前季成长0.5%，创一年多以来最低增速。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT