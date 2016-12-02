版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 3日 星期六 03:13 BJT

标题新闻：韩国国会批准400.5万亿韩元的2017年政府预算案，略低于400.7万亿韩元的财政部提议

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐