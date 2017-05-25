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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 14:16 BJT

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人

路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。

该发言人称，文在寅在一次政策会议上表示，需尽全力全面准备追加预算。

文在寅在选举时承诺创造就业，起草10万亿韩元(89.6亿美元)刺激预算是其中的一部分。(完) (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)
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