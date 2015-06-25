韩国财政：外汇贷款征税范围将从银行扩大至证券公司等机构

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔6月25日 - 韩国企划财政部周四表示，目前对银行外汇贷款征税的举措将扩大至证券公司、债权人和保险公司，从7月1日开始生效。
根据修改后的征税规定，除了像以前一样对所有银行的外汇贷款征税外，月均未偿贷款规模在1,000万美元以上的非银行机构也将被征税。
按照修改前的规定，是根据银行所拥有外汇贷款的存续期对银行征税。
按照修改后的新规，如果机构的外汇贷款还有不到一年就将到期，则将征收10个基点的税负。而为了鼓励机构借入较长期的贷款，根据所借贷款的总存续期，金融机构可以享有2-4个基点的减免优惠。
这项税收规定最早在2010年出台，旨在减少市场突然动荡的风险。修改后的规定则与去年底的计划一致。
企划财政部表示，希望相关调整能使韩国金融企业获得更公平的对待，并改善外汇贷款的结构。
在新规推出的同时，韩国政府正在研究防止美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息导致市场动荡的举措。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”