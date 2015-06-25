韩国财政：外汇贷款征税范围将从银行扩大至证券公司等机构

路透首尔6月25日 - 韩国企划财政部周四表示，目前对银行外汇贷款征税的举措将扩大至证券公司、债权人和保险公司，从7月1日开始生效。

根据修改后的征税规定，除了像以前一样对所有银行的外汇贷款征税外，月均未偿贷款规模在1,000万美元以上的非银行机构也将被征税。

按照修改前的规定，是根据银行所拥有外汇贷款的存续期对银行征税。

按照修改后的新规，如果机构的外汇贷款还有不到一年就将到期，则将征收10个基点的税负。而为了鼓励机构借入较长期的贷款，根据所借贷款的总存续期，金融机构可以享有2-4个基点的减免优惠。

这项税收规定最早在2010年出台，旨在减少市场突然动荡的风险。修改后的规定则与去年底的计划一致。

企划财政部表示，希望相关调整能使韩国金融企业获得更公平的对待，并改善外汇贷款的结构。