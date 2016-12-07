韩国央行称调查发现中国对美国出口减少会殃及韩国贸易

路透首尔12月7日 - 韩国央行周三称，中国对美国出口减少会殃及韩国经济，因这会损及对韩国中间产品的需求。

韩国央行称，对韩国经济可能受到影响的一项研究显示，假设美国实施新的贸易保护政策，导致中国对美国出口减少10%，那么韩国整体出口也将随之下降0.36%。

研究表示，韩国电子、半导体和化工工业是最可能受到上述影响的行业。

特朗普11月8日当选美国总统加剧对美国贸易政策的担忧，因他在竞选时威胁撕毁国际贸易协议，并上调进口税。(完)