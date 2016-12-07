韩国央行称调查发现中国对美国出口减少会殃及韩国贸易

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月7日 - 韩国央行周三称，中国对美国出口减少会殃及韩国经济，因这会损及对韩国中间产品的需求。
韩国央行称，对韩国经济可能受到影响的一项研究显示，假设美国实施新的贸易保护政策，导致中国对美国出口减少10%，那么韩国整体出口也将随之下降0.36%。
研究表示，韩国电子、半导体和化工工业是最可能受到上述影响的行业。
特朗普11月8日当选美国总统加剧对美国贸易政策的担忧，因他在竞选时威胁撕毁国际贸易协议，并上调进口税。(完)
(编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。