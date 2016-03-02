韩国央行：委员们认为经济复苏和金融稳定方面风险均升高--会议记录

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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会议记录显示，央行货币政策委员Ha Sung-keun警告，今年经济增长可能与央行预测的3.0%增长率有较大差距。他是本次会议上唯一支持降息的委员。
“经济增长料远低于预期，因内需复苏疲弱，经济主体的信心下降，而且出口下滑的速度快于预期，”他在会议上称。
但鉴于全球经济的不确定性，绝大多数委员认为，央行制定政策时应当更加耐心，不要降息和加剧金融不稳定。(完)
(编译 艾茂林/李春喜 审校 孙茉莉/高琦)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选