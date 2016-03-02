韩国央行：委员们认为经济复苏和金融稳定方面风险均升高--会议记录

会议记录显示，央行货币政策委员Ha Sung-keun警告，今年经济增长可能与央行预测的3.0%增长率有较大差距。他是本次会议上唯一支持降息的委员。

“经济增长料远低于预期，因内需复苏疲弱，经济主体的信心下降，而且出口下滑的速度快于预期，”他在会议上称。

但鉴于全球经济的不确定性，绝大多数委员认为，央行制定政策时应当更加耐心，不要降息和加剧金融不稳定。(完)