韩国金融：民间专家向央行总裁警告，长期低利率给银行业带来风险

路透首尔3月25日 - 韩国央行周五发表声明称，部分民间经济学家向央行总裁提出警告，长时间的低利率打压银行和金融公司获利，可能加大金融稳定风险。

声明称，在央行总裁李柱烈与民间经济专家的月度会议上，“部分”与会专家提出，需要警惕金融公司获利下滑。

“部分专家提出，由于净利差萎缩及利率持续处于低位，需慎防金融公司获利能力恶化状况延长的可能性，”声明称。

民间部门有六位专家参加会议，包括教授和经济研究所负责人。央行没有透露李柱烈对这一警告如何回应。

韩国央行从2012年7月至2015年6月，分七次总计下调指标利率1.75个百分点，目前在1.50%的纪录低点。

李柱烈最近暗示不愿进一步降息，即便经济增长出现放缓迹象且通胀低迷。他说进一步降息的效果无法确定，而金融风险却很高。(完)