版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 09:25 BJT

韩国央行：将发挥必要作用，让结构性改革顺利实施--总裁李柱烈

路透首尔5月2日 - 韩国央行总裁李柱烈周一称，该行将积极发挥必要作用，让目前的结构性改革顺利实施。

“我们应当特别警惕可能出现各种暂时性影响，例如金融市场受到负面冲击，或企业流动性恶化，”李柱烈称。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐