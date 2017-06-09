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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 13:54 BJT

韩国经济：潜在经济增长率将低于3%--央行委员

路透首尔6月9日 - 韩国央行委员曹东彻周五表示，由于劳动力人数减少以及老年人家庭债务水平处于高位，韩国潜在经济年增长率将低于3%。

曹东彻对首尔一所大学的学生发表演讲称，从人口结构变化和名义增长率来看，韩国经济走上与日本相似的道路。

据韩国央行发布的演讲稿，曹东彻称：“有大概20年的差距，但看看人口结构和名义增长率，韩国经历的状况与日本类似。”

曹东彻还表示，因民间消费复苏依然疲弱，在可预见的未来韩国经济无法维持3%的年增长率。

为了解决劳动力市场生产率低下等经济结构性问题，曹东彻敦促政府采取改革举措，以去除“僵尸企业”，并减少对正式工人的保护。

韩国经济2016年增长2.8%。韩国央行预计今年经济增长2.6%。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
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