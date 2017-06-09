韩国经济：潜在经济增长率将低于3%--央行委员

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月9日 - 韩国央行委员曹东彻周五表示，由于劳动力人数减少以及老年人家庭债务水平处于高位，韩国潜在经济年增长率将低于3%。
曹东彻对首尔一所大学的学生发表演讲称，从人口结构变化和名义增长率来看，韩国经济走上与日本相似的道路。
据韩国央行发布的演讲稿，曹东彻称：“有大概20年的差距，但看看人口结构和名义增长率，韩国经历的状况与日本类似。”
曹东彻还表示，因民间消费复苏依然疲弱，在可预见的未来韩国经济无法维持3%的年增长率。
为了解决劳动力市场生产率低下等经济结构性问题，曹东彻敦促政府采取改革举措，以去除“僵尸企业”，并减少对正式工人的保护。
韩国经济2016年增长2.8%。韩国央行预计今年经济增长2.6%。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为