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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 11:34 BJT

韩国央行：目前政策重点是支持经济增长--总裁李柱烈

路透首尔2月23日 - 韩国央行总裁李柱烈周一在国会表示，目前的货币政策重点是支持经济增长，关注力度甚于稳定通胀。

此番讲话被视为支持再度降息，韩国三年期公债3月期约 因而转为走高，0316GMT时升0.06点至108.50。

李柱烈还称，很难公开地明确表示应该上调还是下调利率，但补充道，央行将重点关注稳定市场和扶助中小型企业的政策。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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