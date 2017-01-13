焦点：韩国央行维持利率在纪录低位 下修2017年GDP预估

路透首尔1月13日 - 韩国央行周五连续第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，并下修2017年经济增长预估；该央行正在为特朗普上台后的政策形势变化做准备。

韩国央行还在关注可能让总统朴槿惠下台的以权谋私丑闻。朴槿惠已被韩国国会弹劾，目前正在等待宪法法院裁决。

“将来我们应仔细关注美国新政府以及家庭债务增长情况，”韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，他并指出周五的投票获全体一致通过。

韩国央行上次调整利率是在去年6月，降息25个基点。

李柱烈表示，目前预计2017年GDP增幅为2.5%，消费者价格指数(CPI)料升1.8%，之前对GDP和CPI的升幅预估分别为2.8%和1.9%。

“自从我们10月修正预估之后情况发生了很大变化，因此我们今天再次修正预估，”李柱烈表示。“但下修预估的最大原因是消费。”

企划财政部12月底将今年经济增长率预估从3.0%调降至2.6%。

李柱烈表示，消费近来改善部分是受政府措施的带动，他不认同消费者支出正迅速复苏的观点。

由于国内政治危机和金融市场动荡使元气大伤，韩国12月消费者信心降至逾七年半来最差水准。

“从今天的评论来研判，韩国央行将有一段时间将维持宽松，尽管我不相信那会增加降息的机率。”法国兴业经济分析师Oh Suk-tae称。

“李柱烈似乎在释出前瞻指引；韩国央行不会只因为美国升息就上调利率。”

即便部分分析师认为有必要降息，但韩国央行会发现他们的货币政策处境困难：在美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备要进一步升息之际，韩国虽然经济增长迟滞，但家庭债务却继续攀升。

路透调查显示，大多数分析师预计韩国央行在今年余下时间按兵不动，不过一些分析师称再次降息将令经济获益。

美国总统当选人特朗普上任后，如果落实他的保护主义竞选承诺，那么可能严重削弱刚刚开始好转的韩国出口，从而使韩国经济面临困境。

对于国内的政治动荡，韩国央行官员曾表示，如果新总统上任，货币政策不会受到直接影响，但央行在为新政府可能带来的宏观经济政策变化做准备。(完)