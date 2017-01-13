焦点：韩国央行维持利率在纪录低位 下修2017年GDP预估

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透首尔1月13日 - 韩国央行周五连续第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，并下修2017年经济增长预估；该央行正在为特朗普上台后的政策形势变化做准备。
韩国央行还在关注可能让总统朴槿惠下台的以权谋私丑闻。朴槿惠已被韩国国会弹劾，目前正在等待宪法法院裁决。
“将来我们应仔细关注美国新政府以及家庭债务增长情况，”韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，他并指出周五的投票获全体一致通过。
韩国央行上次调整利率是在去年6月，降息25个基点。
李柱烈表示，目前预计2017年GDP增幅为2.5%，消费者价格指数(CPI)料升1.8%，之前对GDP和CPI的升幅预估分别为2.8%和1.9%。
“自从我们10月修正预估之后情况发生了很大变化，因此我们今天再次修正预估，”李柱烈表示。“但下修预估的最大原因是消费。”
企划财政部12月底将今年经济增长率预估从3.0%调降至2.6%。
李柱烈表示，消费近来改善部分是受政府措施的带动，他不认同消费者支出正迅速复苏的观点。
由于国内政治危机和金融市场动荡使元气大伤，韩国12月消费者信心降至逾七年半来最差水准。
“从今天的评论来研判，韩国央行将有一段时间将维持宽松，尽管我不相信那会增加降息的机率。”法国兴业经济分析师Oh Suk-tae称。
“李柱烈似乎在释出前瞻指引；韩国央行不会只因为美国升息就上调利率。”
即便部分分析师认为有必要降息，但韩国央行会发现他们的货币政策处境困难：在美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备要进一步升息之际，韩国虽然经济增长迟滞，但家庭债务却继续攀升。
路透调查显示，大多数分析师预计韩国央行在今年余下时间按兵不动，不过一些分析师称再次降息将令经济获益。
美国总统当选人特朗普上任后，如果落实他的保护主义竞选承诺，那么可能严重削弱刚刚开始好转的韩国出口，从而使韩国经济面临困境。
对于国内的政治动荡，韩国央行官员曾表示，如果新总统上任，货币政策不会受到直接影响，但央行在为新政府可能带来的宏观经济政策变化做准备。(完)
(编译 王颖/张若琪/杜明霞；审校 艾茂林/杜明霞/王兴亚)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。