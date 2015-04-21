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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 09:37 BJT

敬告客户-“韩国经济：正在持续复苏，但势头较弱--央行”一稿因发布时间调整,现予以撤销。预计0500GMT重新发出。

STORY_NUMBER: L4T0XH608 STORY_DATE: 21/04/2015 STORY_TIME: 0100 GMT

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